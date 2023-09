La Slovacchia non vuole fare la fine dell’Ungheria

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 settembre 2023) «Prima gli slovacchi». È la formula che abbiamo sentito declinata con ogni nazionalità, inclusa quella italiana, da leader populisti di ogni dove. Stavolta la sventola Robert Fico, ex primo ministro a Bratislava, per minacciare di interrompere gli aiuti all’Ucraina se vincerà le elezioni di domani. La coalizione europeista che lo tallona nei sondaggi sta provando a sminare questa retorica, perché difendere Kyjiv è nell’interesse nazionale, ma pure europeo. Alle elezioni anticipate «sono in gioco due cose – spiega il vicepresidente diprogressista (Ps) Tomáš Valášek –, il futuro della nostra democrazia e la nostra identità e appartenenza geopolitica». Valášek è stato ambasciatore slovacco alla Nato dal 2013 al 2017. Dietro di lui un fondale azzurro: il colore di Progresivne Slovensko, che fa parte di Renew Europe. La campagna elettorale è finita mercoledì. ...