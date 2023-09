La sinistra riusa l' arma dello spread | campagna anti-governo | la denuncia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Lucio Malan alza la voce a difesa del. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia è inviperito per la strategia che dà addosso a Giorgia Meloni e al centrodestra tirando nuovamente in ballo la salita: “Le prime pagine di oggi dei giornali di punta del gruppo Gedi sono l'annuncio di una ennesimacontro ilMeloni, stavolta a colpi di. Falliti, infatti, tutti gli altri tentativi portati avattraverso le più svariate motivazioni, dall'ormai logoro pericolo fascista all'inesistente isolamento sul piano internazionale, ora si sventola lo spauracchioche metterebbe in pericolo i contiStato. Manovre già viste e che nel 2011 portarono all'avvento di uno ...