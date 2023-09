La Roma sprofonda | il Genoa apre la crisi | 5 punti in 6 partite | per Mourinho peggior inizio di sempre

(Di venerdì 29 settembre 2023) Cinquein 6 gare. E dopo aver incontrato, Milan a parte, Salernitana, Verona, Empoli, Torino e. Laè gravemente in ritardo. Lo è stata per tutta l?estate, a...

Frosinone - Fiorentina giovedì ore 18.30 Monza - Bologna giovedì ore 18.30 Genoa

Cinque punti in 6 gare. E dopo aver incontrato, Milan a parte, Salernitana, Verona, Empoli, Torino e Genoa. La Roma è gravemente in ritardo. Lo è stata per tutta l’estate, ...Profondo giallorosso. La Roma di Mou cade rovinosamente a 'Marassi' per mano di un Grifone tutto anima e coraggio e finisce invischiata nella zone basse della classifica, frutto di un avvio di ...