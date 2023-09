- Prima il derby regionale contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, poi il derby vero e proprio, contro la Lazio . Manca più di un mese alla stracittadina , alla sfida tra lae la Lazio, in agenda il 12 novembre alle ore 18 all'Olimpico, ma i ragazzi della Curva Sud si stanno già organizzando per mettere a punto una coreografia "alla vecchia ...Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondosenza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in ...

La Roma si prepara già al derby con la Lazio: la coreografia della Sud sarà "alla vecchia maniera" Corriere dello Sport

Roma, i tifosi il giorno dopo il ko con il Genoa sono inferociti. Ma Mourinho è l'ancora di salvezza Corriere dello Sport

ROMA - Prima il derby regionale contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, poi il derby vero e proprio, contro la Lazio. Manca più di un mese alla stracittadina, alla sfida tra la Roma e la Lazio, i ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ...