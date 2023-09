La Robur a caccia di altri tre giocatori. Crimi ha scelto la Serie D e il Trapani

LaSiena sta costruendo una rosa competitiva di qualità, nonostante il poco tempo a disposizione. Marco Crimi, uno dei primi giocatori contattati, ha scelto di andare al Trapani. La squadra ...LaSiena sta costruendo una rosa competitiva di qualità, nonostante il poco tempo a disposizione. Marco Crimi, uno dei primi giocatori contattati, ha scelto di andare al Trapani. La squadra ...

Il presidente della Lastrigiana Samuele Vignolini non è contento dell'arrivo della Robur in Eccellenza e ritiene che sarebbe dovuta ripartire dalla Terza Categoria. Non crede che siano stati trattati ...La Sinalunghese va a caccia del riscatto dopo i ko contro l'Audax Rufina e nel derby col Foiano. Oggi in casa contro la Castiglionese, con l'attaccante Iasparrone nel motore, l'obiettivo è tornare a v ...