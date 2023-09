La rivolta cresce | i Paesi europei si ribellano al green

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 29 settembre 2023) Si tratta di un vero e proprio braccio di ferro, quello che in queste ultime settimane si è posto tra i vertici dell’Unione Europea ed una larga fetta di Stati del Vecchio Continente. Dopo l’ultima follia green, dove un gruppo di sei giovani portoghesi ha deciso di portare in giudizio 32Ue per omissioni relative alle politiche di contrasto al cambiamento climatico, ora è mezza Europa a levare gli scudi contro gli eco-fondamentalisti. Il fallimento delle politiche green Partiamo innanzitutto dalla Gran Bretagna, dove il primo ministro Sunak ha dichiarato di voler ritardare lo stop alla vendita di auto diesel e benzina a partire dal 2035. A ciò, si aggiunge l’allarme lanciato dai consiglieri climatici britannici, i quali hanno annunciato che il Regno Unito non riuscirà a raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette a metà secolo. Un annuncio che ha portato ...