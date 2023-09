La reazione di Osimhen dopo il comunicato del Napoli | cosa è successo dopo

Sono ore caotiche per il Napoli guidato da Aurelio De Laurentiis , tutto per un video pubblicato dal profilo ufficiale della società su TikTok . ...

Tiene banco in casa Napoli il caso relativo a Victor Osimhen . L’attaccante nigeriano non ha gradito, usando un eufemismo, il video ironico...

La reazione di Victor Osimhen dopo la rete in Napoli-Udinese, raccontata in particolare da bordocampo nei riguardi di mister Garcia . Sono stati ...

... l'inviato del tg satirico, Striscia la notizia, che ieri mattina l'ha intercettato alla stazione di Roma Termini, di ritorno da Napoli, per consegnargli il Tapiro d'oro "per il caso, le ...Poiha esagerato con la sua. Il razzismo è una questione aperta nel calcio... e poi vedo un calciatore di colore con una noce di cocco. Non credo sia stato fatto in malafede, ma ...

La reazione dell'agente di Osimhen al comunicato SSC Napoli sul video TikTok: il retroscena CalcioNapoli24

Sostituzione Osimhen, Garcia gli fa i complimenti: qual è stata la reazione in panchina Spazio Napoli

Con ordine. E innanzitutto le comunicazioni del pomeriggio, quelle che riguardano la storia dei video pubblicati su TikTok che hanno fatto arrabbiare moltissimo Osimhen: quello di lui che prima chiede ...Fabio Caressa si è espresso su quello che è diventato "il caso Osimhen" in diretta durante la trasmissione Sky Calcio Club.