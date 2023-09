La rappresentanza a scuola degli studenti | dove la troviamo e dove non la troviamo

(Di venerdì 29 settembre 2023) In un momento di grande fermento elettorale circa le rappresentanze, ad ogni livello, e per tutte le componenti, nellaitaliana, è utile un esame sulla gestione condivisa. A definire i ruoli dellastudentesca a livello d’istituto è il Testo Unico DL 297/94 nel titolo I quello sugli “Organi collegiali dellae assemblee L'articolo .

... dei docenti e di unadegli studenti. Chiuderà il progetto un incontro pubblico sul ... incontri letterari, talk, interventi nelle scuole, formazione degli operatori di, servizi ..."Tantissimi studenti in Lombardia e in Italia non possono frequentare laa causa dell'... e perciò chiediamo un potenziamento dell'attuale sistema distudentesca (e la sua ...

Una scuola per la Cgil Collettiva.it

Presentazione del progetto "90° Scuola Alda Costa Ferrara- 1933 ... CronacaComune

Felpa nera della divisa scolastica, bufera a Portici dove il Movimento Cinque Stelle parla di ritorno al passato fascista. Sulla pagina Facebook del M5s di Portici nelle scorse ore è ...L'innovativa iniziativa del Comune di Verbania e un istituto scolastico superiore punta a trasformare le ore di sospensione scolastica in opportunità di impegno sociale.