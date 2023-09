La nostalgia per il lockdown e altri cenni sulla mia perenne insonnia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ho smesso di dormire nel 2004. Fanno diciannove anni di articolimia. Non credo ci sia un giornale sul quale ho scritto in questo tempo di notti bianche e sul quale non abbia scritto almeno una volta (più spesso: parecchie volte) del mio non dormire. C’è però, negli ultimi tre anni e mezzo del settoredelle mie pubblicazioni, una grave omissione. Una cosa che fino a una settimana fa non avevo mai ammesso. Poi la vita, che è sceneggiatrice, mi ha sciorinato una serie di coincidenze che reclamavano la verità. È cominciata per sbaglio, mentre passeggiavo in un centro città affollato di sfaccendati e, al telefono con un amico, mi lamentavo dell’umanità: della sua esistenza, del suo muoversi nei miei stessi luoghi, del mio non essere il marchese del Grillo e poter far sparire tutti a comando. L’amico ha detto: non si ...