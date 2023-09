La New Balance 650 di Junya Watanabe sta spazzando via tutte le altre sneakers

(Di venerdì 29 settembre 2023) La prima volta che abbiamo visto lax New650 è stata sulle passerelle della settimana della moda di Parigi lo scorso gennaio. Ora, dopo nove mesi lunghi, la collezione Newè finalmente arrivata. Mentre la silhouette da basket di ispirazione rétro è solitamente disponibile in bianco, la versione didella 650 è decisamente più scura. Il modello Black White, presentato in due varianti di colore, è composto da una base in pelle scamosciata e da pannelli in finta pelle di serpente. La Black Phantom, invece, abbraccia pienamente la dolce, dolce oscurità, con una tavolozza completamente nera che ricopre la struttura in mesh balistico e pelle. Il logo N è presente sui fianchi laterali e mediali, mentre intorno al tallone si trova la scritta JW MAN, che richiama la linea ...

La New Balance Fresh Foam BB è stata inizialmente rilasciata a cavallo del 2023, ma i problemi di controllo qualità relativi alla screpolatura della suola hanno costretto il marchio di Boston a richia ...