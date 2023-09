La dieta dei centenari | la lista degli alimenti alleati della salute

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 29 settembre 2023) Vivere un decimo di millennio è possibile? Seguendo ladeiè molto più plausibile. Ecco lada consumare. Purtroppo, o per fortuna in certi casi, l’elisirlunga vita non è stato ancora ideato. Sarebbe bello vivere per secoli e secoli, vedendo il mondo e l’umanità cambiare. Ad oggi però, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.