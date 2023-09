“La comunità ucraina in Europa fondamentale per l’accoglienza delle donne in fuga Rischi? Le reti criminali” | l’intervista alla ricercatrice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) C’è l’che si estende entro i confini ufficiali di Kiev, violati da Mosca a febbraio 2022. Ma c’è anche l’d’, quella costituita dai migranti e ddiaspora che, negli anni seguiti al crollo dell’Urss, ha trovato casa nell’Unione, in particolare in Italia. “Fondamentali nell’aiutare i rifugiati che scappavano dguerra, oltre alle famiglie italiane che hanno aperto le loro porte, sono stati gli ucraini che già risiedevano innumerose all’estero, in particolare in Stati come l’Italia. Ci sono già studi sugli effetti della guerra sul cambiamento della migrazione, sui nuclei migratori precedenti, purtroppo non sono stati ancora registrati numeri esatti”, dice a Ilfattoquotidiano.it l’attivista eIuliia Lashchuk, accademica ...