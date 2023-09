Kylie Jenner super sexy guarda Kendall sfilare | “Quella è mia sorella!”

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Da qualche anno non esistono fashion week senza… le Kardashian/. Se per lungo tempo la protagonista assoluta delle varie settimane della moda è stata Kim Kardashian, adesso il testimone sembra essere passato a. L’imprenditrice è stata prima a Milano e, adesso, è a Parigi. In prima fila perDa SchiaparelliGrande amica di Daniel Roseberry, il designer di Schiaparelli,non poteva mancare allo show parigino. L’evento, andato in scena giovedì sera in uno storico palazzo della Ville Lumière, è sempre uno dei più attesi della PFW. L’influencer, che ha ammirato con stupore la collezione primavera-estate 2024, era lì anche in veste di sorella orgogliosa. Seduta in prima fila, ha osservatomuoversi sinuosa ...