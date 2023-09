(Di venerdì 29 settembre 2023)tskhelia èto, a suo modo e nella maniera che conosce meglio: quella di incantare, incidere e trascinare i suoi compagni. ??Contro l’Udinese si è rivisto il numero 77 in tutto il suo splendore e nemmeno la sfortuna è riuscito a fermato. E con lui èto il, se in maniera definitivail tempo a dirlo, a partire già da Lecce. Ma non potrà mai essere unche, proprio con, si sono rivisti sprazzi di gran calcio. Al di là dal passo indietro tattico di Garcia, il ritorno da protagonista del georgiano è forse la scintilla che ha acceso una miccia, che va confermata. Che si spera possa ardere ancora giù forte e più a lungo. In questa stagione e anche oltre.ilPerché ...

Commenta per primo Il Napolia vincere e convincere, si ritrova finalmente anche Kvaratskhelia. Il georgiano ieri è stato ... Eha raccontato del colloquio con il tecnico francese , facendo ...Nell'abbraccio i ruoli si invertono.a essere il ragazzino che sogna in Georgia, il raccattapalle diventa quello che ha fatto gole il ragazzoe il ragazzo e il ragazzo è. Non è un refuso, la prima E è ...

Kvara torna e il Napoli si accende: sarà un caso Spazio Napoli

Sintesi Napoli – Udinese 4-1, Kvara torna al goal Napolike.it

Francesco Graziani, ex calciatore di Roma e Nazionale Italiana, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...In esclusiva le parole del noto giornalista che trae qualche conclusione su Ivan Juric e i 18 anni di presidenza di Urbano Cairo ...