Klodiana uccisa a colpi di pistola | caccia all' uomo in Toscana | chi è il sospettato

(Di venerdì 29 settembre 2023) Italia ancora sconvolta da un femminicidio. Sono in corso le ricerche del marito diVefa, la 36enne di origine albanese, madre di due figli di 14 e 17 anni,con duedia Castelfiorentino, a circa 30 km da Firenze. I sospetti degli investigatori dell'Arma dei carabinieri si concentrano tutti sull', Alfred Vefa, 44 anni, muratore, anche lui di origine albanese, che risulta irreperibile dal momento dell'omicidio, avvenuto intorno alle 20 della serata di giovedì 28 settembre, mentre la donna stava rincasando dopo aver finito il turno al lavoro.Vefa lavorava come cameriera in un ristorante poco distante da dove è stata ammazzata. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i due erano in fase di separazione. Da qualche tempo il marito ...