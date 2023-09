Ammettere un Paese nell'Ue senza conoscerne i parametri sarebbe una cosa senza precedenti', ha detto Orban questa mattina alla radio di Stato, in commenti che hanno fatto indispettire, ...Così in una nota il circolo modenese 'La terra dei padri'all'intervento della Cgil . 'La ... dopo la gita in Ucraina, ha preso spunto dai metodi della giunta diper far sparire e ...

Kiev replica a brutto muso a Orban: “L’Ucraina non ha cambiato i suoi confini” Globalist.it

Gli ex Wagner tornati sul campo, Vladimir Putin affida il comando al loro colonnello Andrei Troshev - Vladimir Putin firma il decreto per la coscrizione di 130 mila cittadini russi - Vladimir Putin firma il decreto per la coscrizione di 130 mila cittadini russi RaiNews

Quella tra Russia e Ucraina è sempre più una guerra dei porti, in cui la flotta di Mosca accusa grandi difficoltà. Kiev punta a riconquistare la Crimea ...E' giallo sulla morte dell’ammiraglio Viktor Sokolov comandante della flotta russa del Mar Nero. L'annuncio era stato dato da fonti ucraine mentre il ...