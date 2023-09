Kids Club | la rassegna negli UCI Cinemas con La Sirenetta

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tutte le domeniche mattina, a partire dalle 10:00 in 22 multisala del Circuito, tornano i grandi successi di animazione della stagione a partire da soli 4,50 euro a biglietto MILANO –UCIcontinua, lasettimanale nell’ambito della quale tutte le domeniche a partire dalle ore 10:00 viene proiettato un film per bambini a un prezzo speciale a partire da 4,50 euro (da 5,50 euro nelle multisala UCI Luxe). Il 1° ottobre l’appuntamento è con La, il live action distribuito da The Walt Disney Company Italia del classico Disney del 1989. Laracconta l’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul ...