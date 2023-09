Kazakistan | Mosca | ' sì a relazioni | ma senza impatti esterni negativi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023), 29 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministero degli Esteri russo ha sottolineato l'intenzione di mantenere lebilaterali con il" dopo che Astana aveva annunciato il giorno prima la propria disponibilità a sostenere le sanzioni internazionali imposte alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. "Speriamo di continuare a lavorare in modo efficace con i nostri partner kazaki per evitaresui nostri rapporti di buon vicinato, compresa la cooperazione commerciale ed economica, che è di vasta portata, porta grandi benefici ad entrambi i paesi e popoli", si legge in un comunicato del Ministero. La Russia ha affermato che, in ogni caso, non ...