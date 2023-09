Kate Middleton | il legame con Sarah Burton | dal suo iconico abito da sposa in poi

Leggi su amica

(Di venerdì 29 settembre 2023) È stata la stilista di Alexander McQueen per 26 anni. Ed è in quel ruolo che è entrata nella storia disegnando, nel 2011, l’dadi, futura moglie del principe William e, un domani, regina del Regno Unito. A metà settembre, l’annuncio a sorpresa:non sarà più la direttrice creativa del marchio. Tredici anni dopo la nomina, la stilista ha deciso di lasciare l’incarico al vertice della casa di moda non si sa per quale motivo. Forse per intraprendere nuove avventure professionali. L’ultima collezione firmata dallasarà quella per la P/E 2024, in calendario alla Parigi Fashion Week il prossimo 30 settembre....