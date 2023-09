Jorge Martin | “Penso sia il momento migliore della mia carriera”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) Quando tutto sembrava andare perfettamente verso una possibile doppietta da parte di Pecco Bagnaia, il mondiale si è riaperto improvvisamente. Merito di uno strepitosoche ha incanalato prestazioni di alto livello, di fatto rimescolando le carte in tavola con le vittorie in Catalogna e a San Marino. Ora a sette appuntamenti dalla fine, Giappone compreso, la classifica vede sempre avanti Bagnaia con 292, ma lo spagnolo insegue con 279. Ieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il weekend nipponico. (Credit foto – MotoGP.com)Queste dunque alcune delle parole del pilota spagnolo in conferenza stampa riprese da Sky: “Dopo l’India la situazione è stata complicata, ho subito una disidratazione ma poi mi sono ripreso. Ultimi giri? Posteriore media non miglior scelta, ho avuto qualche problema. E poi ho sofferto il caldo e non ...