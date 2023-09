Jomi Salerno | è tempo di campionato Ancona | “A Dossobuono per vincere”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023)di lettura: 3 minutiLaè pronta a tornare in campo domani, sabato 30 settembre. Dopo tre settimane di assenza daldi serie A1 di pallamano femminile, le campionesse d’Italia riprenderanno dove avevano lasciato. Chiusa positivamente la parentesi del Round 2 in EHF European Cup grazie alle due vittorie ottenute sulle azere del KUR lo scorso weekend e prima di conoscere le avversarie del prossimo turno, sarà ora illa squadra da battere. Laè a quota 2 punti in classifica, grazie alla vittoria conquistata all’esordio della Palumbo con il Teramo, seguita poi dal turno di riposo, mentre dovrà essere recuperato, sempre alla Palumbo, il prossimo 25 ottobre, il match con il Cellini Padova valido per il terzo turno di ...