James Cameron | Ho quasi rischiato di morire annegato girando The Abyss

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il registaha raccontato l'esperienza vissuta durante le riprese di The, durante le quali hadiha rivelato che hadi annegare durante le riprese di The, il film arrivato nelle sale nel 1989. Il regista ha partecipato a una proiezione speciale dell'opera durante il Beyond Fest, condividendo i dettagli della sua esperienza. Il racconto del regista Il registastavaTheed era circa nove metri sotto la superficie dell'acqua quando ha iniziato ad avere dei problemi. Il filmmaker ha spiegato: "Quando le bombole iniziano ad avere livelli bassi, ricevi un ...

Tra i film più evocativi di, The Abyss è stato dimenticato da pochi che l'hanno visto, anche per alcuni pionieristici effetti visivi digitali affascinanti per l'epoca (e ancora adesso). Il regista ha da poco ...... il design della tecnologia di Simon Stalenhag (il designer di Tales From The Loop ); un'idea di militarismo futuro che viene dae tantissimo Neill Blomkamp (quello di District 9 ma ...

James Cameron stupisce tutti con The Abyss 4K e racconta: "Sono ... Everyeye Cinema

James Cameron e i camei segreti: tutte le volte in cui il regista è ... Everyeye Cinema

Il regista James Cameron ha raccontato l'esperienza vissuta durante le riprese di The Abyss, durante le quali ha quasi rischiato di morire.Rob Pelinka ha speso importanti parole su Rui Hachimura, confermando che il giapponese si è allenato con LeBron James per tutta l'estate. LBJ lo chiama "il suo sostituto". Sicuramente il 25enne è ...