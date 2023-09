Italvolley | De Giorgi | “PreOlimpico particolare | grande attenzione in ogni partita”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nella giornata di domani alle ore 18:30 la Nazionale italiana maschile di volley farà il proprio debutto nel Torneo di Qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 contro la Repubblica Ceca. Alla vigilia della sfida il commissario tecnico Ferdinando Deha parlato ai media, facendo un tuffo nel passato: “Ieri rientrare al Maracanazinho è stata una grandissima emozione, anche il rivivere alcune sensazioni come il passaggio negli spogliatoi è stato qualcosa di davvero bello, mi sono passate per la testa tante cose. Ho visto che a differenza di 33 anni fa ora ci sono i seggiolini quindi è probabile che la capienza sia un po’ diminuita. Certo se poi qualcuno all’epoca mi avesse detto che sarei tornato qui dopo tutto questo tempo da campione del mondo, ma come commissario tecnico, non ci avrei creduto. E’ stato quindi un grandissimo piacere”. Non c’è tempo per ...