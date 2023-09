Italiani sempre più vecchi | sempre più soli Le previsioni ISTAT

Leggi su dilei

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’allarme nascite è stato lanciato da tempo ormai e nonostante gli appelli, gli inviti e le discussioni sul tema, nulla sembra presagire un’inversione di tendenza. Non bastano, infatti, i bonus e gli aiuti messi a disposizione dei genitori dal governo perché l’Italia ha confermato di non essere un Paese a misura di famiglia. Lo dimostra il fatto che molti genitori, e soprattutto le madri, sono costrette a prendere delle scelte faticose che spesso prevedono grandi rinunce, perché conciliare gli impegni professionali e quelli familiari, senza l’aiuto di una baby sitter o dei nonni, è quasi una missione impossibile. Alle oggettive difficoltà organizzative, poi, si aggiunge anche la volontà indiscutibile di numerose persone che scelgono consapevolmente di non volere figli. Guardando la situazione generale in cui verte il nostro Paese viene da chiedersi: cosa resterà dell’Italia e degli ...