Italia sotto attacco ma il 2023 non è il 2011

Leggi su panorama

(Di venerdì 29 settembre 2023) I segnali ci sono tutti. E se leggete i giornali di oggi li trovate in bella evidenza. Segnale numero uno: dopo mesi, anzi, dopo oltre un anno di silenzio ecco che torna in auge la parola Spread. Ieri è arrivato a quota 200, niente di preoccupante ma l’allarme è partito lo stesso. Segnale numero due. I giornali economici europei, con la scusa dello spread hanno agitato i dubbi sulla «tenuta» economica dell’anche per il previsto aumento del deficit al 4,3% scritto dalla Nadef presentata due giorni fa. Segnale numero tre: la tensione con Berlino è tornata ai massimi livelli. Dopo la notizia dei finanziamenti alle Ong è di ieri il battibecco sull’accordo per i migranti a cui si aggiunge la notizia dell’ormai prossimo arrivo di sette, dicesi 7, imbarcazioni umanitarie cariche di persone dirette a Lampedusa. A questo basta trovare un esponente di un partito di ...