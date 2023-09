Italia 2050 | Istat | sempre di meno e sempre più vecchi

(Di venerdì 29 settembre 2023) Fra poco più di un quarto di secolo ci saranno tre persone che non lavorano per ognuna in età lavorativa. Entro il 2042 solo una famiglia su 4 sarà composta da una coppia con figli e più di una su 5 non ne avrà

L'di domani avrà una popolazione più ridotta, sempre più vecchia, con meno figli, meno persone ...suo report 'Previsioni della popolazione residente e delle famiglie' da cui emerge che nel...... secondo l'Istat vedono la popolazione in decrescita: da 59 milioni al primo gennaio 2022 a 58,1 mln nel 2030, a 54,4 mln nelfino a 45,8 mln nel 2080. In crescita ...

L'inverno demografico in Italia si fa sempre più freddo: guardando al futuro, infatti, il calo delle nascite porta numeri da brividi. In meno di 30 anni l'Italia ...