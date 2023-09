Istat | rallenta l' inflazione a settembre | +5 | 3%

(Di venerdì 29 settembre 2023) Prosegue, seppur con andamento non marcato, ilmento dell'. Secondo le stime preliminari dell', nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua, da +5,4% del mese precedente. Secondo quanto emerso dal bollettino, la nuova discesa è stata resa possibile dall'andamento dei prezzi dei beni alimentari, la cui crescita annua "si riduce sensibilmente pur restando su valori marcati" (+8,6%). Di contro accelerano i prezzi dei Beni energetici non regolamentati (carburanti, luce e gas a mercato libero) e dei Servizi di trasporto.

L' economia internazionale è in rallenta mento caratterizzata da dinamica eterogenea per aree geografiche e settori, inflazione ancora elevata ma in ...

Nel secondo trimestre del 2023 l'indice dei prezzi delle abitazioni acqu Istat e dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta del 2% ...

Lo indica l', diffondendo le stime preliminari sui prezzi al consumo. In particolare, rallentano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,4% a +8,3%) e quelli ...A settembre, secondo le stime preliminari dell', l'inflazione registra un ulteriore, sebbene lieve, rallentamento, scendendo al +5,3%. La nuova discesa del tasso di inflazione risente dell'andamento dei prezzi dei beni alimentari, la cui ...

Leggero rallentamento per l'inflazione che – secondo le stime provvisorie dell'Istat – a settembre vede l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ...