Istat | cresce commercio estero extra Ue | export a +7 | 1% | import +3 | 8%; a trainare vendite di beni di consumo non durevoli

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo la battuta di arresto di luglio, ad agosto ilverso i paesiUe27, e particolarmente l', torna are in termini sia congiunturali sia tendenziali. Ad agosto ilcon con i paesiUe27 registra infatti una crescita per entrambi i flussi: le esportazi

Le vendite della beauty industry negli Stati Uniti continuano a cresce re in tutto questo 2023 , a riportarlo è Circana. Il make-up labbra è stata la ...

Buone notizie per l’occupazione in Italia, pur in un momento di crisi economica globale. Nel secondo trimestre 2023 prosegue la crescita ...

...generaleil fatturato dell'industria alimentare che fa registrare un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Lo afferma Coldiretti in riferimento ai datisul ...La crescita annua è dell'8,8%, che in realtà, come segnala, si riduce al 2,7% eliminando le ... Nel trimestre giugno - agosto 2023, rispetto al precedente, l'exportdell'1,3%; l'incremento ...

Commercio estero extra Ue - Agosto 2023 Istat

Italia, commercio extra-Ue agosto in surplus 3,06 mld euro - Istat Di ... Investing.com Italia

"In controtendenza all'andamento generale cresce il fatturato dell'industria alimentare che fa registrare un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Lo afferma Coldiretti in ri ...Lo si legge nel rapporto Istat sul censimento permanente della popolazione in Trentino. Nello stesso periodo, i comuni sotto i 1.000 abitanti hanno avuto un aumento della popolazione, mentre i comuni ...