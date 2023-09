Ippica | Massimiliano Allegri trionfa a Capannelle | il cavallo Lyricus vince il Premio Fastigio

(Di venerdì 29 settembre 2023), a due punti dalla vetta del campionato di Serie A con la sua Juventus, vive un buon momento anche nell’altra sua passione oltre al calcio, vale a dire l’. L’allenatore bianconero, infatti, hato quest’oggi all’Ippodromocon uno dei suoi cavalli,, nel. Guidato dal fantino Dario Di Tocco, rigorosamente in giubba amaranto, il pupillo del mister livornese, quattro anni e acquistato in Francia, hato su La Cortigiana al secondo posto, con Godsave al terzo e Altalene al quarto. SportFace.

Aspettando che la sua Juventus torni in campo contro l'Atalanta, match in programma a Bergamo l'1 ottobre, Massimiliano Allegri è tornato a vincere anche nell'ippica. Il tecnico bianconero ha infatti ...