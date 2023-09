(Di venerdì 29 settembre 2023) di Luca De Franco Mi sembra di percepire che tutte le forze politiche, di governo e di opposizione, siano allineate nel sostenere che la migrazione sia un “” e che il nostro paese non possa accogliere indiscriminatamente le migliaia di profughi che premono alle nostre frontiere. Vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che anche il Fatto non sia lontano da questa visione. Le differenze di approccio tra i vari schieramenti, che certo ci sono, perdono consistenza se alle spalle c’è questa visione comune. Sono poche le voci che hanno il coraggio diundi pensare afrenare l’invasione,organizzarci per accogliere il maggior numero di persone possibili. Oliviero Toscani a la Zanzara su Radio 24 è tra i ...

L’argomento secondo cui gli ucraini magari non sono proprio tutti nazisti, ma quasi, e in ogni caso hanno un curriculum democratico così così, non è ...

è pure un po' più potente (218 contro 204 cavalli). Nessuna differenza,, per quanto riguarda i tempi di ricarica: agli stalli in corrente alternata bisogna affidarsi all'on board charger ...Il 29% èdell'opinionetale numero resterà uguale e il 12%decrescerà. Il golf, d'altra parte, non è uno sport sconosciuto: il 34% degli italiani si dichiara propenso a praticarlo in ...

Invece che vedere l’immigrazione come un problema, pensiamo a proporre un paradigma diverso Il Fatto Quotidiano

PDFMaster, il passepartout per PDF costa solo 5$ invece che 89,99$ macitynet.it

Ovviamente la lettera arriva di nuovo da Rudy.. Caro Francisco, io sono di parola e l’ho dimostrato con il compito che ti ho mandato, tu invece sei subito andato a nasconderti sotto la gonna della tua ...Ed e proprio in un teatrino genovese che lo scopre Maurizio Costanzo, andato li a vedere Jannacci, che invece e malato, e che Paolo sostituisce all’ultimo momento, buttato sul palco da Ivo Chiesa.