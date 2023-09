Intestino oriente e occidente

Leggi su lortica

(Di venerdì 29 settembre 2023) In questi anni sono stato a Tokyo dove vive e abita mio figlio Tommaso ed ho potuto riflettere su come sia vissuto l’in modo nettamente diverso l’, tra. In Giappone, il ventre è indicato come “hara”: zona anatomica posta tra lo stomaco e il basso ventre, “centro della forza spirituale e fisica”, “sede dell’anima”. Conosciamo, infatti, l’espressione “harakiri”, usata per il suicidio dei Samurai: squarciare il ventre aveva il significato simbolico di liberare la propria anima per preservarla da colpe e dal disonore. Scrivo spesso sull’’perché e’ un organo trascurato ed aggredito dalla attuale alimentazione. La nostra alimentazione condiziona e crea il nostro mondo interiore, fornisce cibo ai miliardi di batteri custoditi all’interno di un organo cavo, ...