Intermania | Lukaku non è già dimenticato | anzi… San Siro sold out per la Roma | Primapagina

29 settembre 2023 All'Inter non ci si annoia mai. Ormai la squadra ha abituato i tifosi agli alti e bassi: non solo nei risultati e nelle prestazioni in campo, ma anche nei giudizi. Dove la critica passa da un estremo all'altro in un batter d'occhio e basta una partita per ribaltare tutto: dalla forza della rosa alle scelte sul turnover e alla bravura dell'allenatore. La verità è che ci vuole equilibrio. Simone Inzaghi lo sa benissimo e infatti, come prima non si era esaltato per il derby vinto 5-1 col Milan, adesso non si deprime per la sconfitta in casa contro il Sassuolo. Una squadra che fa sempre soffrire i nerazzurri a San, dove nelle ultime 9 sfide i neroverdi hanno vinto 5 volte, con 2 pareggi e soltanto 2 vittorie dell'Inter: 2-1 nel 2021 (l'anno dello scudetto con Conte in ...