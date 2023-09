Inter-Torino Primavera 4-0 | top e flop | tre perfetti | dubbi su Spinacce

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’dilaga in casa nella sfida contro ilvincendo con il risultato di 4-0 (vedi pagelle e tabellino). La squadra di Cristian Chivu non ha bocciati, ma solo promossi. La perfezione è andata in atto al Konami Youth Development Centre. Di seguito la consueta rubrica Top edella giornata.: I TOP KAMATE – Ripetitivo forse inserirlo, ma davanti ad una doppietta non lo si può lasciare fuori dai top. La prima mezz’ora è spento, non è dentro il gioco e si nasconde sulla fascia. Arriva il primo gol però su un assist perfetto di Quieto al 37?, tre minuti dopo addirittura ne fa un altro di testa in volo. Nel secondo tempo gioca anche nel suo ruolo naturale da mezzala e lascia spazio a De Pieri. Maturità totale. DI MAGGIO – Capitano e leader della squadra. ...