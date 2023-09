Inter-Sassuolo | il video virale di Nicolò Barella colpito sul destro ma si tocca il piede sinistro – VIDEO

C’è un problema per l’Inter, secondo Palmeri . Il giornalista dà una sensazione sulla squadra di Inzaghi, che poi non è altro che una tendenza già ...

... GHERSINI VAR: MAZZOLENI AVAR: ABBATTISTA SALERNITANA "Sabato 30/09 h.20.45 ABISSO VIVENZI " ... 20.45 MARCHETTI MONDIN " CIPRESSA IV: PICCININI VAR: ABBATTISTA AVAR: IRRATI" MONZA ...Dopo la l'inaspettata sconfitta interna contro ilnel turno infrasettimanale (1 - 2 il finale, decisivi i gol di Bajrami e Berardi), l'di Simone Inzaghi è alla ricerca del riscatto. Allo stadio "Arechi" di Salerno , i nerazzurri ...

Inter-Sassuolo, le pagelle: Lautaro e Sommer i peggiori (5), lo show di Berardi vale 8 La Gazzetta dello Sport

Sassuolo, Empoli, Real Sociedad: rischi, avvertimenti e un sospetto per l'Inter - Sportmediaset Sport Mediaset

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, Angiolo Radice, ha parlato del momento nerazzuro, in seguito alla sconfitta dell‘Inter contro il Sassuolo. LE PAROLE- «Ieri sera Pavard doveva giocare, non ha fat ...Titolare in 7 gare su 7 a disposizione, Lautaro Martinez inizia a sentire la stanchezza e la partita contro il Sassuolo lo testimonia. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'argent ...