Inter Primavera show! 4-0 al Torino e vetta della classifica

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023), gara valida per la quinta giornata del campionato di categoria, termina per 4-0. Dopo il netto 3-0prima frazione, nella ripresa la squadra di Chivu chiude i conti e si prende la momentaneaSECONDO TEMPO – Dopo lo 0-3 con cui si è chiusa la prima frazione, l’contro ilnella ripresa chiude i conti. Il gol del definitivo 4-0 arriva al 56?: da azione da corner del, Bovo ruba palla e lancia in contropiede con Spinacce e Kamatè, quest’ultimo serve Di Maggio sul fronte opposto con l’attaccante che fa partire un bel tiro a giro. Sulla ribattuta del portiere il più lesto di tutti è Berenbruch che deposita in rete. È il gol che ...