Inter perde Frattesi | ko e fuori con la Salernitana

Prima sconfitta in campionato per l’Inter, dopo cinque vittorie consecutive. Di Canio teme che i nerazzurri possano ripetere alcuni errori della ...

Sembra che non ci sia Lionel Messi , non c’è la festa del L’Inter Miami dopo che la Houston Dynamo ha vinto la finale della US Open Cup per ...

Orsi non sorpreso della sconfitta dell’Inter, la prima, per mano del Sassuolo ieri sera a San Siro. L’opinionista ritiene i nerazzurri di Inzaghi ...

... gol contro Lazio, Napoli e Roma e, dato importante, quando segna il Genoa nonmai. Un ... ItRetegui era seguito dall'e sarebbe servito ai nerazzurri; Inzaghi dopo aver perso Arnautovic per ...L'Davide Frattesi per la gara di domani contro la Salernitana. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali a seguito di un affaticamento muscolare: come ...

L’Inter perde pezzi L’Arabia Saudita tenta un dirigente… Tuttosport

L'Inter perde Frattesi per un risentimento: salta la Salernitana e (probabilmente) la Champions TUTTO mercato WEB

L'Inter perde Davide Frattesi per la gara di domani contro la Salernitana. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali a seguito di un affaticamento muscolare: come ...Inzaghi perde un'altra pedina importantissima in chiave turnover e le scelte si assottigliano, mentre sui social crescono i rimpianti per gli obiettivi di mercato sfumati ...