Inter | Pavard | “Era arrivato il momento di una nuova sfida Posizione preferita? Centrale nella difesa tre”

(Di venerdì 29 settembre 2023) “Ero in Germania da sette anni, eraildi una”. Così Benjaminai microfoni di Dazn parla dopo le prime settimane in nerazzurro. “L’si è fatta avanti e ha mostrato di avere le mie stesse ambizioni. Speriamo di poter celebrare a fine stagione più vittorie possibili, insieme ai nostri meravigliosi tifosi”, dice. “La Serie A la seguo da tempo, ho tanti amici che giocano qui in Italia. Questo è un calcio forte a livello tattico e spero di poter imparare e vincere tanti trofei con questo grande club. Sono uno che ha fame di trofei, quando alla fine della mia carriera guarderò la bacheca vorrò essere fiero di quanto fatto”. Il calciatore francese parla anche del suo ruolo in campo: “La miaè ...

Inter-Sassuolo in campo tra poco per la partita della 6ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, ...

Pavard , dopo aver spiegato qual è il suo obiettivo all’Inter, parla della scelta di trasferirsi in nerazzurro nonostante si trovasse già in un ...

Pavard , dopo aver spiegato qual è il suo obiettivo all’Inter, parla della scelta di trasferirsi in nerazzurro nonostante si trovasse già in un ...

Tanti nuovi giocatori non stanno trovando spazio, di meno del previsto anche Benjamin Pavard. Lo sottolinea Angiolo Radice su TMW Radio. NUOVI – ...

Per ora Inzaghi sembra fidarsi più di Darmian che die non ha ancora rinunciato a Mkhytarian, nonostante lo scalpitante avvio di Frattesi. San Sebastian dimostra che a Calhanoglu l'non ...Lo stadio più bello in cui ha giocato 'Quello dell', San Siro'. Risposta secca di Benjamin, difensore dell', nella lunga intervista a Dazn. Dalla scelta dell'Italia alla promessa ai tifosi dell', il terzino francese ha toccato tanti temi interessanti.

Inter, tornano Pavard e Frattesi. Inzaghi cambia a Salerno: chance anche per Carlos Augusto fcinter1908

Dopo la brutta sconfitta casalinga con il Sassuolo, il tecnico effettuerà qualche cambio nella formazione anche in vista della sfida di Champions di martedì ...Considerando che ne ha spesi altri 30 per Pavard, talento internazionale ma pur sempre un difensore, viene il dubbio che un gruzzoletto maggiore poteva essere usato per avere garanzie maggiori dietro ...