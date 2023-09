Inter | nuova tegola per Inzaghi | salta Salernitana e Benfica

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Non arrivano buone notizie peralla vigilia di. Uno dei giocatori è costretto are la trasferta in Campania per infortunio. Archiviato il primo passo falso stagionale contro il Sassuolo, l’si prepara a scendere in campo contro la, sfida chiave per conservare un certo vantaggio sulle dirette concorrenti anche si tratta di una sfida molto complicata per diversi motivi. L’perde un suo big per la sfida contro la– Notizie.com – © LapresseTrasferta in Campania che Simonefarà senza Davide Frattesi. L’ex Sassuolo, infatti, si è fermato nell’allenamento odierno e non sarà a disposizione per la sfida di campionato. Come riportato da FcNews, il ...