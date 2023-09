Inter | Inzaghi rinuncia a un fedelissimo? Intanto Klaassen si scalda

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’dopo la sconfitta casalinga con il Sassuolo deve assolutamente riprendere il suo cammino in campionato, dove è stata raggiunta dal Milan in testa alla classifica.effettuerà probabilmente cinque cambi rispetto alla partita contro i neroverdi, ma l’attenzione è tutta rivolta a, pronto al suo debutto stagione (Mkhitaryan permettendo) DEBUTTO – L’di Simonedomani alle ore 20.45 scende in campo all’Arechi contro la Salernitana di Paulo Sousa, ancora a caccia della prima vittoria in campionato. I nerazzurri invece, dopo lo scivolone con il Sassuolo, hanno bisogno di tornare alla vittoria per non rischiare di perdere la testa della classifica, condivisa attualmente con il Milan.però deve pensare anche all’impegno in Champions League con il ...