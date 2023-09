Inter | dall’Arabia Saudita nuove conferme su Investcorp | la cifra in ballo è alta

Leggi su serieanews

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’è finita nel mirino dell’Arabia, conche punta a convincere Zhang per quanto riguarda l’eventuale cessione. Lainè decisamente. L’resta concentrata sulla propria stagione e punta ad affrontare nel migliore dei modi la Salernitana alla 7^ giornata di Serie A. Specialmente per rimediare alla sconfitta subita in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.