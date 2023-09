Inter | cambio a sinistra | Carlos Augusto titolare a Salerno

Dopo l’esordio in nerazzurro in Champions League, per Benjamin Pavard è arrivata la prima con la maglia dell’ Inter anche in campionato contro ...

L'Inter non si vuole fermare. Alle 20.45 i nerazzurri ospitano a San Siro il Sassuolo per la 6ª giornata di Serie A: la squadra di...

Commenta per primo Simone Inzaghi pensa a Carlos Augusto come titolare sulla corsia di sinistra per la sfida di domani sera contro la Salernitana . L'ex esterno del Monza è in un buon momento di forma,...... Stefano Pioli Il Milan ospita la Lazio al Meazza con l'obiettivo di provare a staccare l'in ... In allenamento ho visto le cose giuste, ma ora tutto va messo in campo" Ildi ruolo di Adli "...

LIVE PRIMAVERA - Inter-Torino 4-0, poker nerazzurro: altra ripartenza letale, gol di Berenbruch Fcinternews.it

Salernitana-Inter, Paulo Sousa stuzzicato dal cambio di modulo: a ... L'Interista

Cambiano totalmente per la partita Empoli Inter i due allenatori. La prima per Andreazzoli dopo l'esonero di Zanetti e ora Inzaghi vuole altri 3 punti per allungare la classifica Serie A ...