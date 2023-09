Inter | Al Ghamdi | «Investcorp stanzia 1 | 3 miliardi! Ecco cosa manca»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo l’indiscrezione, adesso arrivano anche ulteriori conferme dall’Arabia Saudita. Il giornalista arabo, Turki Al, sottoscrive la vicinanza diall’! Le sue parole a Tuttosport. CHIARIMENTI ? Tuttosport, anche nell’edizione odierna, è tornato a parlare dell’eventuale cessione dell’con l’esse didel fondo del Bahrein. Stavolta con le parole di Turki Al, noto giornalista dell’Arabia Saudita,vistato proprio per sviscerare al meglio la questione: «La nostra comunità conosce molto bene il fondo (che attualmente gestisce circa 50 miliardi di euro, ndr). Sanno che ha davanti un grande e prosperoso futuro. Dato che non hanno mai fallito alcun progetto su cui hanno deciso di mettere mano. Per l’acquisto ...