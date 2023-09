“Insieme di visi e di voci” | la Bergamasca in mostra a Gandino

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 settembre 2023). Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023, arriva in Val Seriana il racconto della provinciaproposto dal fotografo Stefano Triulzi, attraverso 23 luoghi, 23 sequenze fotografiche, 23 pannelli con dati di infografica e 23 podcast. Grazie alla direzione artistica di Laura Cattaneo, laoffre altatore insoliti ritratti della nostra terra, con non pochi legami alla Val Seriana. Lasarà allestita sino al 22 ottobre (in coincidenza con “I Giorni del Melgotto” ed il Galà dello Spinato) in Piazza Vittorio Veneto a. L’allestimento non è solo unafotografica, ma un’esperienza narrativa volta a dare valore alle culture nascoste del territorio provinciale attraverso i racconti delle genti che le vivono. ...