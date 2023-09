Inps | ad agosto 884mila nuclei con il Reddito

(Di venerdì 29 settembre 2023) Le famiglie beneficiarie delo della pensione di cittadinanza adsono state 884.100 per 1.943.381 persone coinvolte e una media di importo per l'assegno a nucleo di 561,67 euro. Lo ...

Quando pagano l'Assegno unico ad Agosto 2023? Consulta il calendario Inps - LE DATE . L’assegno unico universale per figli a carico I pagamenti ...

Le ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di agosto sono state 23,2 milioni, il 18,8% in meno rispetto al ...

...beneficiarie del Reddito o della pensione di cittadinanza adsono state 884.100 per 1.943.381 persone coinvolte e una media di importo per l'assegno a nucleo di 561,67 euro. Lo rileva l', ...

L'importo medio dell'assegno a nucleo è stato di 561,67 euro. 159mila famiglie non hanno più ricevuto il sussidio. Ad agosto, l'Inps ha rilevato che 884.100 famiglie hanno beneficiato del Reddito o