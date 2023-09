Inghilterra - Il phase-out termico è slittato | ma resta l' obbligo di vendita per le elettriche

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo aver posticipato lo stop alle endotermiche dal 2030 al 2035, il governo britannico ha confermato gli obiettivi sulla diffusione delle autosul mercato. Da gennaio 2024, i costruttori dovranno dunque vendere veicoli a batteria per almeno il 22% delle consegne totali e questo dato crescerà costantemente negli anni: 28% nel 2025, 33% nel 2026, 38% nel 2027, 52% nel 2028, 66% nel 2029 e 80% nel 2030, fino a raggiungere il nuovo traguardo del 100% nel 2035. Multe e crediti. I costruttori che non rispetteranno queste regole pagheranno delle multe. Il governo non ha ancora fornito dettagli su questo aspetto, ma sarà istituita anche una logica a crediti: i costruttori potranno usare le vendite extra di un anno per coprire quello seguente e potranno anche scambiare crediti tra loro. In particolare, per il 2024 sarà possibile acquistare il 75% dei crediti, ma ...