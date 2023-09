Influenza | la carica dei 262 virus ' cugini' | cosa sono e come gestirli

(Di venerdì 29 settembre 2023) Milano, 29 set. (Adnkronos Salute) - Starnuti, naso chiuso e fazzoletto sempre in mano. Un po' di mal di gola, magari poche linee di febbre, qualche disturbo a stomaco e intestino. Troppo poco per dire "ho l'", non abbastanza per dire "ho il Covid" perché il test è negativo. Che cos'è? O meglio,? Tanti anni fa il virologo Fabrizio Pregliasco li ha battezzati "'", parenti più o meno stretti dell'vera e propria, in agguato soprattutto nelle stagioni di mezzoquesta. "Fra tipi e sottotipi ne contiamo ben 262", spiega l'esperto che affida all'Adnkronos Salute un identikit di queste forme simil-li e una guida per gestirle in sicurezza. Ladei...

Ladei virus cugini causerà quest'anno in Italia "circa 10 milioni di casi, che si affiancheranno a 5 - 6 milioni di casi di vera", prevede Pregliasco, ricercatore del Dipartimento ...In alcuni casi, infatti, iPhone 15 non sembra caricarsi mentre in altriil power bank. Ad ... Airpods o un altro iPhone tramite la porta USB - C, ed evidentemente tale funzioneanche ...

Non solo influenza, la carica dei 262 'virus cugini': chi sono e come ... L'Identità

Covid, in arrivo ben 262 virus 'cugini': a metà strada tra influenza e ... Secolo d'Italia

La carica dei virus cugini causerà quest'anno in Italia "circa 10 milioni di casi, che si affiancheranno a 5-6 milioni di casi di vera influenza", prevede Pregliasco, ricercatore del Dipartimento di ...Starnuti, naso chiuso e fazzoletto sempre in mano. Un po' di mal di gola, magari poche linee di febbre, qualche disturbo a stomaco e intestino. Troppo poco per dire «ho l'influenza», non abbastanza pe ...