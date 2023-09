Influenza in Italia | primi casi Ma c’è anche il Covid

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’Università di Parma ha identificato in un neonato di 4 mesi il primo caso di(di tipo A) di questo autunno-inverno in. Il piccolo è ricoverato in una clinica pediatrica per febbre e inappetenza con un quadro clinico di bronchite asmatica. Lo comunica l’Ateneo parmense. Le sue condizioni generali sono complessivamente discrete: il bambino ha iniziato la terapia antivirale per via orale e sta progressivamente migliorando. La circolazione del virusle è dunque cominciata nel nostro Paese. L’anticipo era atteso sulla base delle segnalazioni provenienti dall’emisfero australe. Bambini a rischio per l’e per il. Foto Twitter @orizzontescuola, il vaccinoquest’anno, ricorda l’Università di Parma, la circolare ...