(Di venerdì 29 settembre 2023) Dal primo ottobre e fino a fine 2023, infatti,offre in tutti suoi punti vendita d’alcuni “carrelli spesa” costruiti con un paniere di prodotti (alimentari e non) considerati di prima necessitàconferma l’adesione al “trimestre anti-”, iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, proprio per sostenere il potere d’acquisto delle famigliene contro gli effetti dell’. Dal primo ottobre e fino a fine 2023, infatti,offre in tutti suoi punti vendita d’alcuni “carrelli spesa” costruiti con un paniere di prodotti (alimentari e non) considerati di prima necessità. Per i prodotti selezionatigarantisce prezzi senza aumenti e, ove ...

Italia conferma l'adesione al "trimestre anti -", iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, proprio per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie ...In Spagna invece l'continua a salire, ma meno delle attese: i prezzi al consumo sono ... I titoli Evergrande, Evergrande Property Services e Evergrande Nev sono ormai stabilmente stock, ...

Inflazione: Penny Italia aderisce al Patto Adnkronos

Inflazione in Italia: Penny aderisce al Patto per il controllo dei prezzi Tendenzediviaggio

considerati di prima necessità Penny Italia conferma l’adesione al “trimestre anti-inflazione”, iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, proprio per sostenere il potere ...Per tre mesi dal 1° ottobre l'iniziativa per calmierare i prezzi di beni di largo consumo, presentata ieri dal Governo. In provincia aderiscono soprattutto supermercati e farmacie ...