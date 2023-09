Inflazione | la Federconsumatori analizza i dati irpini | allarme

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’Istat rileva un rallentamento, quasi impercettibile, dell’a settembre: il tasso si attesta al 5,3%, con un aumento del +0,2% su base mensile. Il carrello della spesa si attesta, invece, al +8,3%. Con l’a questi livelli le ricadute per ogni famiglia, in termini annui, sono pari ad un aggravio di 1.579,40 euro. Cifre insostenibili per molte famiglie, costrette a un numero sempre maggiore di rinunce e sacrifici, a partire dalla riduzione di consumi di carne e pesce e dal ricorso sempre più assiduo ai discount, senza trovare, nemmeno li, prezzi accessibili. A tutto ciò si aggiungono gli aumenti sul fronte dell’energia, solo ieri l’ARERA ha aggiornato le tariffe per i clienti sul mercato tutelato che, nel prossimo trimestre, subiranno aumenti del +18,6%. “Appare evidente come, di fronte a una situazione ...