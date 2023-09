Inflazione | Istat | a settembre rallenta leggermente a 5 | 3%

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set. -(Adnkronos) - Leggeromento per l'che - secondo le stime provvisorie dell'- avede l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, in aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua, dal +5,4% del mese precedente. "La lieve decelerazione - spiega l'istituto di statistica - si deve prevalentemente almento su base tendenziale dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +9,2% a +7,7%), degli Alimentari lavorati (da +10,0% a +9,1%), dei Beni durevoli (da +4,6% a +4,0%) e, in misura minore, dei Beni non durevoli (da +5,2% a +4,8%), dei Beni semidurevoli (da +2,9% a +2,4%) e dei Servizi relativi all'abitazione (da +3,9% a +3,7%). Tali effetti - aggiunge l'- sono ...